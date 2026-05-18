CINCUENTA VIVIENDAS EN HUESCA
Impulso estatal al alquiler asequible
La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
Casa 47 Entidad Estatal de Vivienda, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha licitado la redacción del proyecto de edificación de una promoción de 50 viviendas asequibles en una parcela de 774 metros cuadrados situada en el número 10 de la calle Zacarías Martínez de Huesca, con un valor estimado de 292.123 euros, impuestos excluidos. Las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta las 13.00 horas del 29 de junio de 2026. Luego pasarán al parque estatal de vivienda.
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