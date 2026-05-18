Llamamiento para acoger este verano a niños saharauis

La Asociación Alouda hace un llamamiento a las familias altoaragonesas para que acojan a los 40 niños saharauis que pasarán este verano en la provincia de Huesca. Cubierto en tiempo este primer cupo de 40 niños, cabría la posibilidad de que pasasen el verano en Huesca otros cinco niños más.

Así, en total serían 45 niños saharauis de entre 8 y 11 años, 5 de ellos con discapacidad (gracias a la ayuda de Cadis), cuya estancia en el Alto Aragón, con familias de acogida por dos meses, les daría la posibilidad de alejarse de las duras condiciones de vida que tienen en el desierto y en campos de refugiados. La integrante de la Asociación Alouda, Loli Crespo, hace hincapié en que «acoger a estos niños supone abrirles las puertas de su casa, cuidarlos, atenderlos, alimentarlos, darles mucho cariño y que pasen a formar parte de la familia».