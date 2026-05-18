Premio para una estudiante oscense

La alumna Candela Carmen Aguaviva Laiglesia, que cursa 2º de ESO en el colegio Santa Rosa de Huesca, ha sido seleccionada para representar a Aragón ante el rey Felipe en la audiencia privada que el monarca ofrecerá próximamente a los ganadores de la 45ª edición del concurso ¿Qué es un rey para ti?. El trabajo ganador muestra al rey y la princesa Leonor, ataviados ambos con sus respectivos uniformes de gala del Ejército de Tierra y con la bandera de España. El monarca, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y la princesa, como heredera, preparándose para nuevas responsabilidades.