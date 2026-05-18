‘QUÉ ES UN REY PARA TI’
Premio para una estudiante oscense
La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
La alumna Candela Carmen Aguaviva Laiglesia, que cursa 2º de ESO en el colegio Santa Rosa de Huesca, ha sido seleccionada para representar a Aragón ante el rey Felipe en la audiencia privada que el monarca ofrecerá próximamente a los ganadores de la 45ª edición del concurso ¿Qué es un rey para ti?. El trabajo ganador muestra al rey y la princesa Leonor, ataviados ambos con sus respectivos uniformes de gala del Ejército de Tierra y con la bandera de España. El monarca, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y la princesa, como heredera, preparándose para nuevas responsabilidades.
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