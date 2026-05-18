La primera fase de La Merced en Huesca, lista

Las 27 viviendas de La Merced se asignarán a sus adjudicatarios en el mes de mayo. Culminará así una «tramitación administrativa compleja» entre el Ejecutivo, el ayuntamiento y Endesa, según reconoció recientemente el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López. El procedimiento de sorteo se inició el pasado mes de octubre cuando las viviendas estaban prácticamente terminada, pero ha habido que terminar la obra de la urbanización, obtener la licencia de ocupación y la licencia final de suministros eléctricos.