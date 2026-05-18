La provincia de Huesca mejora sus conexiones y frencuencias de bus

El nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera diseñado por el Gobierno de Aragón ha incorporado recientemente 93 nuevas líneas de autobús en la provincia de Huesca que mejoran las conexiones con las áreas de la Jacetania y el Alto Gállego, la Hoya de Huesca y Zaragoza (el Lote 1), también Fraga, Monzón y Barbastro (Lote 3), además de traer el abaratamiento del billete sencillo (desde 6, 20 euros) , mejorar las frecuencias e incorporar vehículos más modernos.

Al acto de presentación celebrado en la plaza de Navarra de Huesca asistieron el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y el director general de Transportes, David Sánchez Fraile, además de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y alcaldes de algunos de los municipios más importantes por los que discurren las 93 nuevas líneas operadas por la empresa Avanza, que dan servicio a 12 comarcas y 130 municipios de la provincia de Huesca y prestan servicio a 169.000 usuarios potenciales, con una flota de 58 autobuses que recogen y dejan viajeros en 622 puntos de parada.

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La inversión anual pasa de 11 a 20 millones de euros, lo que permite llegar a 127 núcleos de población que hasta ahora no estaban conectados con la red pública de transporte. Algunas de esas poblaciones son Salvatierra de Escá, Yebra de Basa, Loscorrales, Santa Engracia de Jaca, Ibort, Barós, Cregenzán, Selgua, Costean, Lagunarrota, Morilla, El Tormillo y Algayón.