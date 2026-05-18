Los regantes de la provincia de Huesca, Premio Félix de Azara 2026

Las entidades del Canal de Aragón y Cataluña y Riegos del Alto Aragón, en representación de los regantes de la provincia de Huesca, recogerán el próximo miércoles 10 de junio en Fraga el XXVIII Galardón Félix de Azara en reconocimiento a su labor a favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible, tras la resolución por unanimidad del Pleno de la Diputación Provincial de Huesca .

La provincia cuenta con dos de los mayores sistemas hidráulicos de España y más relevantes de Europa que se traducen en servicio y prosperidad para el territorio. Sistemas como Riegos del Alto Aragón o el Canal de Aragón y Cataluña no solo riegan campos: estructuran el territorio, hacen posible la vida en amplias zonas rurales y contribuyen a mantener un equilibrio entre actividad humana y medio natural.

Además de para crear regadíos, las grandes infraestructuras hidráulicas como canales y embalses ha llevado agua a rincones donde antes no la había. Gracias a estos sistemas, muchas poblaciones y miles de personas de la provincia se aseguran el abastecimiento de agua potable incluso en tiempos de sequía. La red hidráulica ha transformado por completo la agricultura, convirtiendo tierras áridas en espacios fértiles y productivos. Hoy, este sistema sostiene miles de explotaciones agrarias y da soporte a una actividad económica que fija población, vertebra el territorio y contribuye a evitar el abandono y la degradación del medio rural.

Apuesta premiada

Los regantes han apostado de forma clara por las nuevas tecnologías para la gestión del agua desarrollando proyectos de digitalización, sistemas de telemando remoto, automatización de captaciones, sustitución de compuertas manuales por motorizadas y uso de energías renovables. Una transformación tecnológica que tiene un fin ambiental directo: usar mejor el agua y mejorar la capacidad de respuesta del sistema.

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Los presidentes de ambos colectivos de regantes, sistemas de Riegos del Alto Aragón y el Canal de Aragón y Cataluña, José Antonio Pradas y José Luis Pérez, respectivamente, agradecen el reconocimiento por la labor de muchos años, y Pradas lo hace extensible dos figuras clave: César Trillo y Paco Orús.