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FESTIVAL DE SONIDOS EN LA NATURALEZA: 4 DE JULIO - 12 SEPTIEMBRE

El SoNna trae a Luz Casal, El Niño de Elche y Pablo López

Nico Miseria actuará en la ermita del Viñedo en Loporzano el próximo 2 de agosto.

Nico Miseria actuará en la ermita del Viñedo en Loporzano el próximo 2 de agosto. / DPH

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

Luz Casal, Pablo López y El Niño de Elche son los principales cabezas de cartel de la séptima edición del Festival Sonidos en la Naturaleza, SoNna Huesca, que se celebrará entre el 4 de julio y el 12 de septiembre y que ofrecerá un total de 27 espectáculos de música, circo y teatro en un recorrido itinerante por las diez comarcas altoaragonesas que dará a conocer espacios sorprendentes.

La caravana del SoNna descubrirá escenarios como el parque de Los Olmos de Binéfar; el anfiteatro de la estación internacional de Canfranc; la Iglesia de San Martín de Ordovés, en Sabiñánigo; la de la Ascensión del Señor de Aquilué (Caldearenas); la ermita del Viñedo de Loporzano, la Bodega Edra de Ayerbe; el Jardín de Esculturas Domingo Subías de Laspaúles o la ermita de Nuestra Señora de Treviño, en Adahuesca.

La cita reunirá a artistas internacionales procedentes de Francia, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Senegal, Italia o Perú y nacionales, de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, Galicia, Madrid o Murcia.

«En un contexto donde muchos eventos culturales tienden a parecerse, apostar por músicas populares y de raíz construye una identidad propia y diferenciada, ligada al territorio», destacó en la presentación la directora del certamen, Begoña Puértolas.

El SoNna reivindica que la innovación y la creación también nacen desde el mundo rural, y no únicamente desde las grandes ciudades. Un planteamiento que se ve reforzado por la reciente apuesta de vincular la música de jazz y las bodegas presentes en el certamen.

Así, en la Bodega Edra de Ayerbe tocarán los madrileños de Gilipojazz, en la bodega Laus actuará el senegalés Momi Maiga y en la Finca Valonga, los castellano leoneses de El Nido.

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«El SoNna programa artistas emergentes y propuestas consolidadas», presumió Puértolas. Artistas que asoman son La Bulale & Lana Nova, Terrae, o Nico Miseria, entre otros; mientras que la experiencia la aportarán este año los Hermanos Cubero, Joan Miquel Oliver, Matthieu Saglio, Raúl Refree y El Niño de Elche, el ensemble hispano francés Cantaderas, Tori Sparks (EEUU) o el dúo Joaquín Pardinilla y Ernesto Cossío, Luz Casal y Pablo López.

Dos meses y medio de actuaciones

El 4 de julio Raül Refree y Niño de Elche en el CDAN. El 1 de agosto, en la Iglesia de la Ascensión del Señor de Aquilué, Idoipe y María Rodés volverán a juntarse ya truene o llueva. Lorena Álvarez, el 14 de agosto en Llanos de Planduviar de Broto y, en septiembre, cierran Pablo López (11) y Luz Casal (12) en Sariñena

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