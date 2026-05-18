El Spin Festival reivindicará la cultura en la calle

El universo felino y las narrativas modernas han inspirado al ilustrador oscense de origen gambiano Karalang Fatty, autor del cartel del Spin Festival, cuya tercera edición tendrá lugar del 21 al 24 de mayo con el firme propósito de dar voz a la cultura urbana, la incorporación de las artes plásticas como novedad y el grupo La Azotea como cabeza de cartel.

En el acto de presentación, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, subrayó que el festival «mantiene su esencia como una propuesta cultural abierta, pensada para acercar la cultura a la ciudadanía», con actuaciones en la calle, dirigidas a todos los públicos y repartidas por distintos espacios de la ciudad en unas fechas que también son novedad para evitar el mes de octubre ya saturado de eventos.

El sábado 23 de mayo, la plaza General Alsina acogerá el concierto de La Azotea y un día antes The Whale Street, relato de una epopeya humana, de la compañía Cie CPPP, recorrerá desde Santo Domingo hasta el centro de la ciudad combinando música en directo, circo y danza.

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El Spin Festival contará con una instalación fija en la plaza de San Antonio, como viene siendo habitual.