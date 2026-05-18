Valentia impulsará la inclusión social

El Fondo de Impacto Social (FIS), adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha formalizado un préstamo de 2 millones de euros a Fundación Valentia para reforzar la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual y trastornos del espectro del autismo en la provincia de Huesca. La entidad atiende actualmente a más de 660 personas.

Con este respaldo financiero, Fundación Valentia va a poner en funcionamiento una nueva línea de negocio vinculada al Centro Especial de Empleo (CEE) de la fundación en Huesca, que contribuirá a la creación de empleo para personas con discapacidad y a la diversificación de los ingresos de la entidad, además de construir un centro de día y una residencia en Monzón destinada a jóvenes. La secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, ha destacado que «Fundación Valentia es un referente en apoyos especializados a personas con discapacidad intelectual y trastornos del espectro del autismo. Y su directora, Sara Comenge, ha llamado a dignificar la labor del cuidador».