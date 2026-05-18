APROBACIÓN DEL PLAN Y PROYECTO DE INTERÉS GENERAL DE ARAGÓN
Vía libre para levantar los edificios de AWS en Huesca
La Crónica de la Hoya de Huesca
La reciente aprobación por el Consejo de Gobierno de Aragón de la parte del PIGA ‘Expansión Región AWS en Aragón’ promovido por Amazon Data Services Spain, permite ya el inicio de la primera expansión de la infraestructura de centros de datos de Amazon Web Services (AWS) en terrenos anexos al Parque Tecnológico Walqa de Huesca, así como en Villanueva de Gállego (Zaragoza).
Este avance en la tramitación incluye las autorizaciones medioambientales y sectoriales pertinentes y permite pasar de la urbanización del sector ya realizada a la del interior de la parcela y a la construcción de los distintos edificios y de las subestaciones eléctricas asociadas, así como las plantas de tratamiento de aguas, los sistemas contra incendios y la infraestructura eléctrica y mecánica. Se estima que el conjunto de la inversión prevista en la Región AWS Europa (España), ubicada en Aragón, incluyendo todas las fases de expansión, contribuirá hasta 2035 con impactos como los 18.500 millones de euros de contribución al PIB regional aragonés. También, el equivalente a 13.400 empleos a tiempo completo de media anual en empresas locales en Aragón (incluyendo directos, indirectos e inducidos), de los cuales 4.200 serán directos derivados de la inversión de Amazon en la región.
También, la construcción de nuevas instalaciones relacionadas con la cadena de suministro en Aragón, incluyendo una fábrica de ensamblaje y pruebas de servidores, un almacén logístico y una instalación de fabricación y reparación de servidores de IA. Estas nuevas instalaciones generarán aproximadamente 1.800 empleos adicionales cuando estén plenamente operativas.
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