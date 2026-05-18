ORGANIZADAS POR LA COMARCA HOYA DE HUESCA Y RENFE
Visitas guiadas al corazón del Reino de los Mallos
La Crónica de la Hoya de Huesca
La Comarca Hoya de Huesca ofrece esta primavera una nueva edición del programa de rutas de turismo natural por diferentes paisajes emblemáticos del territorio, con la recuperación del Tren Geológico como gran novedad, gracias a la colaboración con Renfe y el aprovechamiento del Canfranero.
En el primer bloque del 2026 se han organizado cinco rutas, tres vinculadas al Tren Geológico del Prepirineo, previstas para los días 24 de mayo y 7 de junio, además de la ya celebrada el pasado día 10, y dos senderistas de los Puntos de Encuentro Naturales, para el 17 y el 31 de mayo.
El 24 de mayo se oferta La brecha entre gigantes, donde se vincula Riglos con Santa María de la Peña en una ruta que sigue antiguos senderos que atraviesan paisajes kársticos de calizas, arcillas y margas y que pone de manifiesto el protagonismo del río Gállego como cincel modelador de la geografía de la Hoya. Permite comprender el papel del río Gállego como modelador del territorio. Y el 7 de junio, se dedica a los Mallos menores y el reino de Marcuello. La ruta senderista es de 9 kilómetros que discurren desde Santa Cruz hasta la base de los Mallos menores de Riglos y continúa hasta descender a Linás de Marcuello tras pasar por los restos del castillo y tener la opción de visitar la zona de Os Fils. Las actividades son gratuitas al estar incluidas en el programa europeo Patrim, aunque los participantes en el Tren Geológico deberán abonar el billete ferroviario. Las plazas son limitadas, con grupos de entre 40 y 50 personas, y en algunos casos se dividirán para facilitar el desarrollo de las rutas. Para participar hay que preinscribirse a través de web comarcal.
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