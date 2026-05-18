Los volatineros se exhiben en los cielos de Angüés, Siétamo y Huesca

Una treintena de funambulistas de once países diferentes han vuelto a convertir Angüés en escenario mundial al aire libre en el V Encuentro Internacional de Funambulistas y Equilibristas Caminando por las Nubes, una muestra respaldada por la Comarca Hoya de Huesca, la DPH y el Ayuntamiento de Huesca, y el consistorio de Igriés.

Dos artistas caminan sobre las aguas en Huesca. / TRAPECIO MUCHO CIRCO

La cita aunó talleres de formación para profesionales y aficionados, conferencias sobre técnicas y materiales, charlas sobre la historia e importancia del funambulismo en la zona, además de exhibiciones, talleres de práctica y música en directo.

Una gala de circo en Siétamo conducida por la artista Irene de Paz sirvió de aperitivo al espectáculo inaugural por el centro de Huesca que, conducido como maestra de ceremonias por la payasa altoaragonesa Patri Coronas, causó sensación, especialmente entre los más pequeños.

Mostró sus dotes para el equilibrio Isabelle Falcomata, llegada de Francia. En el trapecio doble con música en directo Carmeneta Montañés, Cristina Díez, de Compañía Mariloli; y Gustavo Giménez, de Caspe.

Sobre la finísima cuerda tensa ‘slackline’ se lució el portugués Flavio Silva y sobre el cable fijo lo hizo la italiana Agnese Valentini.

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Hacia las nubes hubo que seguir mirando para no perder detalle de los movimientos de Nostraxladamus (Miguel Pollán) y Julia Behar (Huesca y Francia). En Angüés, de la mano de la actriz Minerva Arbués, deleitaron al público artistas de países como Francia, Chile, Francia, y Bélgica. El festival cerró esta nueva edición con una jornada completa de actividades al aire libre para todos los públicos en la localidad de Angües, en la que hubo tiempo para presenciar un taller de equilibrismo y un recorrido cirquero por Angüés, así como el concierto en la plaza Mayor antes del espectáculo final de ‘high-line’ sobre el río Alcanadre.