EN 2027 CUMPLE 25 AÑOS
Walqa crece y se ilusiona con AWS
La Crónica de la Hoya de Huesca
El Parque Tecnológico Walqa ha recuperado el pulso tras años de sesteo y ahora, con 89 empresas en funcionamiento (en 2022 había 51) y unos 850 empleados y los edificios Ramón y Cajal y Josefa Yzuel completos, mira con optimismo al futuro ante la corriente que en el sector tecnológico se espera genere la llegada de Amazon Web Services.
El gigante norteamericano ocupará cerca de 60 hectáreas. Está previsto que la construcción se prolongue hasta 2029 y después se seguirá urbanizando el entorno conocido como ‘Walqa 2’, la expansión del parque con Amazon Web Services como actor destacado. El datacenter previsto contará con casi 128.000 metros cuadrados, de los cuales 1.645 serán para el edificio principal, dedicado al archivo de datos. Se levantarán también cinco espacios para procesamiento, así como de oficinas.
- Alberto Álvarez, el torero que cayó en una trituradora: 'Soy el único padre del mundo que va a aprender a caminar a la vez que su propia hija
- Real Zaragoza - Real Sporting, en directo: los de Navarro no reaccionan
- El Valencia Basket-Casademont Zaragoza de la final de Liga, en directo: así va el partido a vida o muerte en el Roig Arena
- La carrera universitaria que estudia Iván Azón, exdelantero del Real Zaragoza: casi 40.000 euros de sueldo y más de un 10 de nota de corte
- El triple crimen de Jaca: 74 puñaladas y la llamada que dejó helada a la policía
- Rosa Bolea, rectora de la Universidad de Zaragoza: 'No descarto la matrícula gratuita en primero para el curso que viene
- Reabre el icónico café Il Vecchio de Zaragoza convertido en una vermutería y bar de tardeo
- El restaurante de Cambrils que enamora a los zaragozanos con sus tapas caseras: 'Sitio sencillo, sin postureos