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EN 2027 CUMPLE 25 AÑOS

Walqa crece y se ilusiona con AWS

Vista general del Parque Tecnológico Walqa.

Vista general del Parque Tecnológico Walqa. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

El Parque Tecnológico Walqa ha recuperado el pulso tras años de sesteo y ahora, con 89 empresas en funcionamiento (en 2022 había 51) y unos 850 empleados y los edificios Ramón y Cajal y Josefa Yzuel completos, mira con optimismo al futuro ante la corriente que en el sector tecnológico se espera genere la llegada de Amazon Web Services.

El gigante norteamericano ocupará cerca de 60 hectáreas. Está previsto que la construcción se prolongue hasta 2029 y después se seguirá urbanizando el entorno conocido como ‘Walqa 2’, la expansión del parque con Amazon Web Services como actor destacado. El datacenter previsto contará con casi 128.000 metros cuadrados, de los cuales 1.645 serán para el edificio principal, dedicado al archivo de datos. Se levantarán también cinco espacios para procesamiento, así como de oficinas.

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