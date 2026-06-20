Biscarrués abre el Museo del Tiempo con relojes monumentales y un legado de Tomás Borao

Biscarrués acaba de inaugurar en el edificio de arquitectura industrial el Museo del Tiempo, un nuevo atractivo que incorpora a su oferta cultural en la que los visitantes podrán admirar la complejidad de diferentes relojes mecánicos monumentales, mecanismos históricos y campanas vinculadas a la localidad y, en la fachada del edificio, un reloj de sol diseñado por la artista Rosa May.

El Museo expone varios relojes históricos. | AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS

En concreto, el espacio muestra dos relojes de principios del siglo XX, el histórico reloj mundial de 1860, así como un cuarto reloj histórico. Detrás de este proyecto aparece, junto a sus hijos y colaboradores, el maestro campanero y relojero Tomás Borao, cerca de ocho décadas desviviéndose por los engranajes de máquinas tan grandes como sensibles en la tarea de toda una vida volcada en dar cuerda, limpiar, engrasar, y poner más peso para compensar cualquier desequilibrio. El Museo del Tiempomuestra la evolución de la relación humana con el tiempo, pero tambien es el empeño de un artista por hacer perdurar el ingenio humano, la conservación de un oficio ya extinto y la donación pública en vida de un legado antes de que la vida lo orille.