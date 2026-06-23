AYUNTAMIENTO Y ‘ÁRBOLES VIVOS’
Arbomap Huesca: el visor ciudadano para el arbolado urbano y sus zonas verdes
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La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
El Ayuntamiento de Huesca recuerda que la ciudadanía tiene a su disposición la herramienta Arbomap Ciudadano, un visor que permite consultar el inventario de zonas verdes y arbolado de la ciudad en el espacio web ‘https://www.arbomap.com/arbomapciudadano/huesca.html’. Cualquier persona puede conocer la distribución de los espacios verdes de Huesca, localizar árboles concretos y acceder a información detallada sobre las especies existentes. Mientras tanto, la Plataforma Árboles Vivos Huesca y Ecologistas en Acción han iniciado un proyecto de mapeo ciudadano del arbolado urbano porque aseguran que hay miles de árboles sin actualizar desde hace 25 años.
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