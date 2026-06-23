El Ayuntamiento de Huesca agiliza trámites para impulsar la construcción de viviendas en el Polígono de Harineras

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Huesca trabaja en agilizar los trámites para impulsar más proyectos de construcción de viviendas en el Polígono de Harineras tras haber obtenido la licencia para la primera promoción del área, Harineras Villamayor a través de Promovilla.

Con este trámite cumplimentado, la promotora podrá empezar a levantar los nuevos edificios, tras los trabajos previos desarrollados. Tanto esta promoción, como la siguiente contaban con la autorización para la construcción hasta rasante .

Mientras tanto, la urbanización del Polígono de las Harineras de Huesca afronta su recta final, toda vez que la fase más compleja, consistente en la instalación de las conducciones y suministros bajo tierra y su conexión a las redes de la ciudad ya se ha completado. Las primeras 300 viviendas construidas en el Polígono de las Harineras se podrán entregar entre los años 2027 y 2028.

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Los trabajos de este proyecto comenzaron en septiembre de 2024 y ahora se centran en la pavimentación y en la colocación de banda de rodadura, equipamientos complementarios, arbolado y zonas verdes, entre otras tareas.