Biscarrués impulsa un plan de vivienda para combatir la despoblación y atraer nuevos vecinos

El Ayuntamiento de Biscarrués se toma muy en serio el problema de la despoblación y, sin caer en dramas ni victimismos, se ha puesto manos a la obra para favorecer la llegada de nuevos vecinos a la localidad y sus alrededores.

Para ello, trabaja en la elaboración de un plan de vivienda en el que pretende crear una bolsa de nuevos pobladores y personas en general que estén interesadas en vivir en la localidad de la Hoya de Huesca.

Con esa demanda estudiada, quiere sondear entre los vecinos el número y estado de conservación de las viviendas que ahora mismo permanecen sin uso, así como los solares que hay disponibles. Se les pretende dar una nueva vida y que afloren en la oferta.

En ese sentido, se anima a los vecinos a contactar con el consistorio para que puedan ser informados de las ayudas y subvenciones disponibles para la rehabilitación con el objetivo de hacer de esos alojamientos espacios habitales.

A los problemas de las zonas rurales de una población cada vez más envejecida y oportunidades laborales más bien contadas, se une un mercado de la vivienda de precios imposibles en todo el país.

Biscarrués busca tocar el resorte que acabe con el bloqueo que muestra un mercado de viviendas menguante pese a tener constancia de la existencia de viviendas vacías que permanecen cerradas a cal y canto.

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Se trata de una constante en miles de pueblos de todo el país: casas heredadas pero sin uso, necesidad de obras de reforma que quedan aparcadas por falta de recursos y ayudas suficientes a la espera de tiempos mejores o por el lío de los repartos entre familiares. Tampoco se construye, muchos de los PGOUs no se actualizan hace años y los consistorios no pueden afrontar el coste que ello les supondría.