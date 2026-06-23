Bolea atrae a miles de visitantes a su 25ª edición de la Feria de la Cereza

La consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón, inauguró la vigésimo quinta edición de la Feria de la Cereza de Bolea, una cita consolidada en el calendario agroalimentario aragonés que convierte a este fruto en seña de identidad del municipio y en uno de los grandes atractivos de La Sotonera.

La feria reúne venta directa de cerezas, mercado de productos locales, artesanía, música, juegos tradicionales y actividades para todos los públicos. La cita permite adquirir el producto directamente a los agricultores y disfrutar de una jornada que combina agricultura, gastronomía, patrimonio y vida en el pueblo. La producción de la cereza de Bolea está ligada al secano, la altitud y el microclima de la zona, factores que contribuyen a obtener un fruto apreciado por su brillo, firmeza y sabor.