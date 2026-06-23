Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
El Campus Universitario de Huesca organizada un mercadillo solidario para enviar libros a República para Dominicana
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La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
La Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación del Campus de Huesca acogió recientemente su V Mercadillo de Libros Solidarios con el objetivo de recoger fondos para iniciativas solidarias en la República Dominicana organizadas por estudiantes de la sede de la Universidad de Zaragoza en Huesca. Pequeñas Raíces Libres, una ONG creada por tres estudiantes de la facultad organizadora, utilizará esos recursos para dar continuidad a la labor que iniciaron en 2025 en el barrio de Guaricano, en Santo Domingo. Enviar material escolar y organizar un campamento educativo para niños vulnerables son sus objetivos para este verano.
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