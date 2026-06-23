CICLO JOVINT 2026
El Conservatorio Antonio Viñuales Gracia acerca la música a la Hoya de Huesca con el ciclo Jovint 2026
La Crónica de la Hoya de Huesca
El Conservatorio Profesional de Música Antonio Viñuales Gracia ha celebrado durante el mes de junio una nueva edición del ciclo Jovint – Jóvenes Intérpretes 2026, una iniciativa realizada en colaboración con la Comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca y la Amypa del centro.
Diferentes agrupaciones del conservatorio oscense han ofrecido conciertos en distintas localidades de la comarca como en Sieso, Loscorrales y Salillas y Apiés, acercando la música y la cultura a nuevos espacios y públicos.
Este proyecto permite que el alumnado viva una experiencia artística muy enriquecedora, actuando fuera del aula y compartiendo su trabajo con vecinos y vecinas de todo el territorio.
Han podido mostrar su talento el Ensemble de Violines, el Grupo de metales OscaBrass, el Cuarteto de púas y Tutti Flutti-Orquesta de Flautas traveseras.
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