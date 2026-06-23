El Conservatorio Antonio Viñuales Gracia acerca la música a la Hoya de Huesca con el ciclo Jovint 2026

El Conservatorio Profesional de Música Antonio Viñuales Gracia ha celebrado durante el mes de junio una nueva edición del ciclo Jovint – Jóvenes Intérpretes 2026, una iniciativa realizada en colaboración con la Comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca y la Amypa del centro.

Diferentes agrupaciones del conservatorio oscense han ofrecido conciertos en distintas localidades de la comarca como en Sieso, Loscorrales y Salillas y Apiés, acercando la música y la cultura a nuevos espacios y públicos.

Este proyecto permite que el alumnado viva una experiencia artística muy enriquecedora, actuando fuera del aula y compartiendo su trabajo con vecinos y vecinas de todo el territorio.

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Han podido mostrar su talento el Ensemble de Violines, el Grupo de metales OscaBrass, el Cuarteto de púas y Tutti Flutti-Orquesta de Flautas traveseras.