CONCURSO DE ARAGÓN RADIO
El CRA Violada Monegros de Huesca gana el concurso de podcast matemáticos de Aragón Radio
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La Crónica de la Hoya de Huesca
El Temple
El CRA Violada Monegros, de El Temple, Huesca, se ha llevado el premio del concurso de podcast matemáticos de Aragón Radio en la categoría de Primaria, certamen ligado a programa Conexión Matemática. ‘El IIII maldito fue realizado por Insaf Gassa, Abel Sobreviela Gálvez y Mathias Suarez Botero, alumnos de 5º y 6º de Primaria.
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