Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio La JunqueraDama JuventudLuis García MelchorLeapmotorEsqueleto CuarteReloj Zaragoza
instagramlinkedin

LÍNEA DOTADA CON 62.000 EUROS

La Diputación de Huesca destina 62.000 euros para farmacias rurales con menos de mil habitantes

Claver de visita en la farmacia de Almunia de San Juan. | DPH

Claver de visita en la farmacia de Almunia de San Juan. | DPH

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

La Diputación Provincial de Huesca mantiene su compromiso con los servicios básicos del medio rural con una línea de ayudas dotada este año con 62.000 euros para apoyar a las oficinas de farmacia ubicadas en municipios de menos de 1.000 habitantes o reconocidas por el Servicio Aragonés de Salud como farmacias en situación de viabilidad económica comprometida. La partida permitirá sufragar gastos vinculados al funcionamiento de las oficinas de farmacia, como las cuotas de autónomos del titular, los gastos derivados de la receta electrónica, la conectividad de datos, la conexión al sistema de receta electrónica y los servicios informáticos necesarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents