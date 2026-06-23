La Diputación de Huesca destina 62.000 euros para farmacias rurales con menos de mil habitantes

La Diputación Provincial de Huesca mantiene su compromiso con los servicios básicos del medio rural con una línea de ayudas dotada este año con 62.000 euros para apoyar a las oficinas de farmacia ubicadas en municipios de menos de 1.000 habitantes o reconocidas por el Servicio Aragonés de Salud como farmacias en situación de viabilidad económica comprometida. La partida permitirá sufragar gastos vinculados al funcionamiento de las oficinas de farmacia, como las cuotas de autónomos del titular, los gastos derivados de la receta electrónica, la conectividad de datos, la conexión al sistema de receta electrónica y los servicios informáticos necesarios.