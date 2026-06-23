La Diputación de Huesca impulsa la vivienda en 25 localidades del Alto Aragón con dos millones de euros

Hasta 25 localidades del Alto Aragón s van a poder ampliar su oferta residencial gracias al Plan de Vivienda de la Diputación Provincial de Huesca, dotado por tercer año consecutivo con dos millones de euros, para asentar población y atraer nuevos vecinos al medio rural.

El programa destina 200.000 euros a ayuntamientos de más de 3.000 habitantes. En esta línea se beneficiarán Graus, Jaca y Sariñena, que promoverán siete nuevos inmuebles. La segunda línea, dirigida a municipios de menos de 3.000 habitantes, cuenta con 1,8 millones de euros y permitirá actuar en otros 22 municipios, con 40 nuevas unidades residenciales.

Con esta convocatoria, la Diputación Provincial de Huesca habrá impulsado ya 155 hogares en lo que va de legislatura.

«Desde la diputación estamos ayudando más que nunca a los ayuntamientos para que puedan poner a disposición de sus vecinos nuevos hogares».

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El presidente recordó que «en esta edición serán 25 municipios los que recibirán subvención y podrán rehabilitar, acondicionar, mejorar o crear 47 inmuebles residenciales en todo el territorio altoaragonés», destacó el presidente de la DPH, Isaac Claver durante una visita a Binaced-Valcarca para conocer cómo el consistorio trabaja en la construcción de dos unifamiliares adosadas con garaje en la calle La Fuente de Valcarca. El municipio invertirá más de 100.000 euros en la primera fase de las obras y luego prevé acudir al plan 700 del Gobierno aragonés.