La DPH aprueba un plan de 15,9 millones de euros para inversiones municipales y caminos

El pleno de la DPH ha aprobado por unanimidad el Plan Extraordinario de Impulso Provincial presentado por el equipo de gobierno por el que la administración provincial destinará 15,9 millones de euros a inversiones municipales, de los que 12,8 millones de euros podrán ser decididos libremente por los ayuntamientospara obras, equipamientos terrenos o actuaciones vinculadas a vivienda municipal.

El plan se estructura en dos grandes líneas. La primera, destinada a inversiones municipales, cuenta con una dotación de 15.985.909,76 euros. La segunda, destinada a caminos municipales, movilizará 4.024.361,30 euros y se convocará de forma específica durante el próximo mes de septiembre.

La principal novedad es la incorporación, por primera vez, de dos reservas específicas dentro de la Línea 1 para actuaciones de accesibilidad y eficiencia energética que suman 3,2 millones de euros.

De este modo, la Diputación destinará 1.598.590,98 euros a accesibilidad y otros 1.598.590,98 euros a eficiencia energética, garantizando que todos los municipios puedan impulsar proyectos en estos ámbitos.

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Subvención adelantada La DPH adelantará el 100 % de la subvención una vez concretadas las actuaciones y simplificará los trámites administrativos, ya que inicialmente será suficiente una memoria descriptiva firmada por un técnico competente.

Entre las actuaciones subvencionables figuran la eliminación de barreras arquitectónicas, la adaptación de espacios y edificios públicos, la instalación de mobiliario urbano accesible, la renovación de sistemas de calefacción y climatización, mejoras de aislamiento, instalaciones de energías renovables o la modernización del alumbrado público. La mayor parte de la Línea 1, un total de 12.788.727,80 euros, se destinará a inversiones libremente determinadas por los ayuntamientos. Permitirán financiar obras, equipamientos, adquisición de terrenos y también actuaciones vinculadas a la vivienda municipal, incluyendo la adquisición, rehabilitación o construcción de viviendas destinadas a favorecer el asentamiento de población y la atracción de nuevos habitantes. Y en septiembre se convocarán otros 4 millones para caminos municipales.