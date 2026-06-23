ESTÁ DOTADO CON 15,9 MILLONES EN INVERSIONES MUNICIPALES
La DPH aprueba un plan de 15,9 millones de euros para inversiones municipales y caminos
La Crónica de la Hoya de Huesca
El pleno de la DPH ha aprobado por unanimidad el Plan Extraordinario de Impulso Provincial presentado por el equipo de gobierno por el que la administración provincial destinará 15,9 millones de euros a inversiones municipales, de los que 12,8 millones de euros podrán ser decididos libremente por los ayuntamientospara obras, equipamientos terrenos o actuaciones vinculadas a vivienda municipal.
El plan se estructura en dos grandes líneas. La primera, destinada a inversiones municipales, cuenta con una dotación de 15.985.909,76 euros. La segunda, destinada a caminos municipales, movilizará 4.024.361,30 euros y se convocará de forma específica durante el próximo mes de septiembre.
La principal novedad es la incorporación, por primera vez, de dos reservas específicas dentro de la Línea 1 para actuaciones de accesibilidad y eficiencia energética que suman 3,2 millones de euros.
De este modo, la Diputación destinará 1.598.590,98 euros a accesibilidad y otros 1.598.590,98 euros a eficiencia energética, garantizando que todos los municipios puedan impulsar proyectos en estos ámbitos.
Subvención adelantada
La DPH adelantará el 100 % de la subvención una vez concretadas las actuaciones y simplificará los trámites administrativos, ya que inicialmente será suficiente una memoria descriptiva firmada por un técnico competente.
Entre las actuaciones subvencionables figuran la eliminación de barreras arquitectónicas, la adaptación de espacios y edificios públicos, la instalación de mobiliario urbano accesible, la renovación de sistemas de calefacción y climatización, mejoras de aislamiento, instalaciones de energías renovables o la modernización del alumbrado público. La mayor parte de la Línea 1, un total de 12.788.727,80 euros, se destinará a inversiones libremente determinadas por los ayuntamientos. Permitirán financiar obras, equipamientos, adquisición de terrenos y también actuaciones vinculadas a la vivienda municipal, incluyendo la adquisición, rehabilitación o construcción de viviendas destinadas a favorecer el asentamiento de población y la atracción de nuevos habitantes. Y en septiembre se convocarán otros 4 millones para caminos municipales.
- Un gran apagón siembra el caos durante media hora en Zaragoza al dejar a oscuras varios distritos de la ciudad y el centro comercial Grancasa
- Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza
- Muere la madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala10 en la celebración del ascenso
- El Real Zaragoza acelera la búsqueda de un nuevo presidente
- Un aparatoso incendio en las obras de la nueva Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza
- Mariano Aguilar, el poder en la sombra que no cesa en el Real Zaragoza
- Zaragoza contará con un vuelo semanal a Cabo Verde durante todo el invierno: horarios y precio de los billetes
- El posible rival del Real Zaragoza en Primera RFEF que alquila su campo para echar pachangas: '700 euros el partido