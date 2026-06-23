Escyra en Huesca, pionera con un máster único en Europa sobre pintura mural

La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón, Escyra, ubicada en Huesca, se va a convertir en el único centro de toda Europa que imparta una formación específica en pintura mural, el Máster homologado en Sistemas avanzados en conservación y restauración de pintura mural.

La escuela trabaja en el desarrollo de esta formación con el apoyo del Gobierno de Aragón y la DPH para que «los mejores profesionales de España acompañen para formar a los estudiantes que luego dirigirán proyectos de intervención, conservación y restauración de pintura mural», según destaca el director del centro educativo, Ignacio Mustienes.

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Se centrará en conjuntos murales de la provincia de Huesca y más de la mitad de los créditos se impartirán físicamente en monumentos como La Cartiuja de las Fuentes en Sariñena o la ermita de Monflorite. Además, se incorporará el arte urbano como expresión del siglo XX.