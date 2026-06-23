Espeleología inclusiva en Aspace Huesca y Villanúa

Las instalaciones de Aspace Huesca han acogido unas jornadas de espeleología inclusiva organizadas por la sección de espeleología del CAS, en colaboración con Aspace Huesca, Espeleofoto y la Cueva de las Güixas de Villanúa.

La iniciativa estaba pensada para acercar el mundo subterráneo y la divulgación espeleológica a personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines. La actividad permitió a las personas usuarias descubrir cómo es el interior de una cueva a través de charlas divulgativas, vídeos, fotografías y experiencias inmersivas con gafas de realidad virtual, adquiridas por el club, con las que han podido visualizar grabaciones en 360 grados del interior de distintas cavidades. Las jornadas comenzaron con una sesión explicativa en Aspace Huesca, donde las personas participantes pudieron conocer de primera mano en qué consistiría la experiencia y resolver dudas antes de la actividad práctica.

Durante el segundo día, las jornadas prosiguieron con una visita a Villanúa y a la Cueva de las Güixas, donde las personas participantes disfrutaron de la experiencia adaptada a sus necesidades. La actividad se desarrolló en dos grupos diferenciados: uno formado por personas con mayor autonomía, acompañadas por voluntariado del club, que accedieron al interior de la cavidad; y un segundo grupo de personas con movilidad reducida, que realizó una visita a la reproducción de la cueva ubicada en el centro de interpretación.

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Desde la organización se ha destacado la ilusión y el trabajo invertido en preparar esta actividad, con la intención de que las personas participantes puedan «descubrir, explorar y disfrutar el entorno subterráneo».