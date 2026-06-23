CLAUSURA DE ‘REDOLADAS’ EN APIÉS
‘Estoesloquehay’ reivindica la cultura de proximidad en el a Hoya de Huesca
La Crónica de la Hoya de Huesca
La muestra artística rural de carácter itinerante Estoesloquehay llevó a la localidad de Apiés el cierre de la sexta edición de Redoladas con la compañía argentina Trotamundos, que presentó en la plaza Mayor Finito Infinito, una propuesta de circo contemporáneo construida desde la manipulación de objetos, la acrobacia en suelo y el malabarismo, disciplinas que la compañía articula en un espectáculo visual concebido específicamente para el espacio público, donde la precisión técnica, el ritmo escénico y la interacción directa con el público desempeñan un papel central.
Antes en el Centro de Arte y Naturaleza CDAN, coincidiendo con la conmemoración del 20 aniversario del espacio expositivo, llevó a cabo la intervención artística El llanto del glaciar, que conectó creación contemporánea, espacio público y proximidad desde formatos diversos y abiertos a la ciudadanía. Además, Estoesloquehay-Mar de Huesca celebró en La Sotonera una visita guiada conducida por la mediadora cultural Pepa Enrique, de Colectivo Noray, y José Luis Vitalla, estudioso de la historia local, quienes repasaron la historia del lugar.
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