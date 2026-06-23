Estrecho Quinto en defensa de la tierra

El tejido asociativo de la Hoya de Huesca cuenta desde este mes de junio con un nuevo actor llamado a desempeñar un papel fundamental en la defensa del territorio, el medio ambiente, la salud pública y la calidad de vida. Se trata de la Asociación Estrecho Quinto, entidad sin ánimo de lucro, impulsora de la plataforma ciudadana Stop Biogás Loporzano, y que nace con el objetivo de canalizar de forma organizada la participación vecinal ante iniciativas que puedan condicionar el futuro de los pueblos del entorno como los intentos de implantación de plantas de biogás. Sus representantes reclaman para cualquier proyecto el máximo rigor técnico, transparencia y acceso público a la información y atender a la ubicación de las instalaciones, su dimensión, garantías e impacto.