NACE UNA NUEVA ASOCIACIÓN
Estrecho Quinto en defensa de la tierra
La Crónica de la Hoya de Huesca
El tejido asociativo de la Hoya de Huesca cuenta desde este mes de junio con un nuevo actor llamado a desempeñar un papel fundamental en la defensa del territorio, el medio ambiente, la salud pública y la calidad de vida. Se trata de la Asociación Estrecho Quinto, entidad sin ánimo de lucro, impulsora de la plataforma ciudadana Stop Biogás Loporzano, y que nace con el objetivo de canalizar de forma organizada la participación vecinal ante iniciativas que puedan condicionar el futuro de los pueblos del entorno como los intentos de implantación de plantas de biogás. Sus representantes reclaman para cualquier proyecto el máximo rigor técnico, transparencia y acceso público a la información y atender a la ubicación de las instalaciones, su dimensión, garantías e impacto.
- Un gran apagón siembra el caos durante media hora en Zaragoza al dejar a oscuras varios distritos de la ciudad y el centro comercial Grancasa
- Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza
- Muere la madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala10 en la celebración del ascenso
- El Real Zaragoza acelera la búsqueda de un nuevo presidente
- Un aparatoso incendio en las obras de la nueva Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza
- Mariano Aguilar, el poder en la sombra que no cesa en el Real Zaragoza
- Zaragoza contará con un vuelo semanal a Cabo Verde durante todo el invierno: horarios y precio de los billetes
- El posible rival del Real Zaragoza en Primera RFEF que alquila su campo para echar pachangas: '700 euros el partido