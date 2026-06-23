La exposición Ellas ilustran botánica reivindica el papel de 60 mujeres en la imagen científica de las plantas

Ellas ilustran botánica muestra hasta el próximo 1 de noviembre en el Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) el trabajo de 60 autoras de ámbito nacional e internacional con más de 500 obras en exposición.

Se trata de un proyecto desarrollado desde la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, con el grupo de investigación Imagen, Patrimonio, Arte, Conservación y Tecnología que trata de situar en primer plano a las mujeres que han contribuido a la construcción de la imagen científica de las plantas. A través de dibujos, libros, fotografías y prácticas contemporáneas, se pone en valor tanto la dimensión estética de estas imágenes como su papel en la construcción del conocimiento botánico. La exposición está comisariada por Toya Legido y Lucía Moreno Diz, del Grupo de Investigación Arte, Tecnología, Imagen y Conservación del Patrimonio Cultural de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense.