La Federación Internacional de Motociclismo otorga un diez a la Ruta Penitentes de Arguis (Huesca)

La XXI Ruta de los Penitentes, el legendario desafío no competitivo que recorre el Pirineo bajo la organización del Moto Club Monrepós, se ha consagrado definitivamente en el panorama motero mundial después de que la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) haya emitido un dictamen en sus canales globales en el que califica la organización de la prueba oscense de pure perfection, «simplemente perfecto». El máximo estamento del motociclismo global destaca de manera explícita que «la energía de la Ruta de los Penitentes sigue sin tener rival» en todo el mundo, alabando cada brizna del evento, desde el diseño técnico de su trazado de alta montaña hasta la infraestructura y la hospitalidad del Balneario de Panticosa, sede central de la cita.

Los paisajes de la Hoya de Huesca brillan con luz propia cuando las motos rugen a su paso por localidades como Arguis, punto de referencia permanente para Penitentes, Nueno, Bolea, Ayerbe, Loarre, Riglos Agüero y, obviamente, Huesca y sus alrededores.

Noticias relacionadas

La Real Federación Motociclista Española (RFME) se suma a este respaldo calificando la prueba como «un desafío de resistencia y orientación en un entorno natural» en el que alaba el mérito de participantes y organización y elementos singulares como los recorridos secretos, la climatología y el sistema de navegación analógica tradicional, en papel.