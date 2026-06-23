El Festival Internacional en el Camino de Santiago recorrerá 14 poblaciones de Huesca este verano

Huesca y Bolea forman parte de las 14 poblaciones de la provincia de Huesca que la trigésimo quinta edición del FICS, el Festival Internacional en el Camino de Santiago (FICS) recorrerá del 30 de julio al 30 de agosto bajo el título Caminos en la mar. Un título con el que los organizadores quieren centrar la temática en la rica vida musical del Mediterráneo y de los territorios de la Corona, en el 750 aniversario de la muerte de Jaime I, gran arquitecto de la de la Corona de Aragón.

El festival, impulsado por la DPH con la colaboración de entidades como el Museo Diocesano y el Ayuntamiento de Jaca, entre otras, pasará por Jaca, Canfranc, Villanúa, Castiello de Jaca, Santa Cruz de la Serós, Santa Cilia, Bailo, Berdún, Hecho, Siresa, Monzón, Tamarite de Litera y recalará en la Hoya de Huesca con los conciertos de Melania Olcina y Sara Águeda el 1 de agosto en Huesca y de Capella de Ministrers, el 2 en Bolea.