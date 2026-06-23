El Festival Sonidos en la Naturaleza de Huesca anticipa una edición histórica con entradas agotadas

La séptima edición del Festival Sonidos en la Naturaleza, SoNna Huesca 2026, va camino de convertirse en una edición histórica, dado el ritmo de retirada de invitaciones, bastante superior al de ediciones anteriores. En apenas tres semanas desde que se abriera la venta de entradas y la retirada de invitaciones, tanto las del concierto inaugural de Raül Refree y El Niño de Elche en el CDAN el 4 de julio, como los 250 abonos emitidos para los conciertos de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes de Sariñena (Pablo López y Luz Casal el 11 y 12 de septiembre respectivamente) se han agotado. Para calentar motores el SoNna ha preparado una lista en Spotify.