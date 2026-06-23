El Gobierno de Aragón refuerza la oferta educativa de Formación Profesional en Huesca para el curso 2026/2027 con la próxima implantación de la titulación de grado medio de Electromecánica de Maquinaria en el en el CPIFP Montearagón, la enseñanza de grado superior de Marketing y Publicidad en el IES Pirineos de Jaca, en modalidad presencial (20 plazas vespertino), así como la doble titulación de Cocina y Gastronomía y Servicios en Restauración en el CPIFP San Lorenzo de Huesca, que dispondrá de 30 plazas. Más del 86% de los alumnos de FP en Aragón encuentran un empleo.