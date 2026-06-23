54º HIFF
Huesca celebra el cine con estrellas y talento joven con su Festival Internacional de Cine
La Crónica de la Hoya de Huesca
Los cortometrajes My dear bag, de la polaca Karolina Fronik; Gamberra, de la española Marine Auclair March y Eres niño, como yo, de la española Ana Moraleda Torres se han alzado con los Premios Danzante de los concursos internacional, iberoamericano y documental respectivamente, de la 54ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca.
Unos galardones que suman un premio en metálico de 5.000 euros y otorgan la preselección directa para los Oscar, gracias a que el certamen altoaragonés es uno de los seis en España que califican directamente para estos galardones.
El Festival Internacional de Cine de Huesca ha resultado una cita para celebrar el talento de los nuevos creadores, reflexionar y debatir sobre el sector, mostrar el músculo del audiovisual aragonés y agasajar a estrellas del celuloide como Eduard Fernández y Laia Costa. Pero también, una ocasión para sacar el arte a la calle, mezclarlo con la rica gastronomía altoaragonesa, despertar los recuerdos de los más mayores y suscitar el interés por el cine entre los más jóvenes, los estudiantes de centros de educación de Huesca, Barbastro, Almudévar, Ayerbe y Grañén.
El actor catalán Eduard Fernández, Premio Luis Buñuel, compartió con el público que lo acompañó en el Casino de Huesca cómo le marcó desde muy joven la figura del cineasta calandino y el «vértigo» que le causó ver trabajos como Las Hurdes, Viridiana y, sobre todo, Un perro andaluz: «Si me dedico al cine es por Buñuel», confesó en compañía del escritor y comunicador Luis Alegre.
La ganadora del premio Goya, Forqué, Feroz, Gaudí y dos premios Platino por sus papeles en Cinco lobitos y Un amor Laia Costa, premio Ciudad de Huesca Carlos Saura, también compartió su conexión y cercanía familiar con el Alto Aragón y reivindicó la evolución de las voces femeninas dentro del audiovisual.
Por su parte, el Premio Pepe Escriche fue a parar a la Cinemateca Portuguesa, institución cultural que lleva trabajando por la defensa y puesta en valor del patrimonio cinematográfico desde 1948 y que estuvo representada por su director,Rui Machado.
La organización del 54º edición del Festival Internacional de Cine de Huesca también se ha remangado para trabajar la cantera de espectadores atrayendo a las nuevas generaciones a un arte que por lo general les resulta ajeno. En esa tarea han colaborado Caja Rural de Aragón, la Universidad San Jorge , ArtLab Huesca y Escuela de Arte de Huesca y el Comité de la Juventud.
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