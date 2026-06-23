Huesca recibe el fondo de Marcelino C. Peñuelas en el 125 aniversario de Ramón J. Sender

Sobre la misma mesa de trabajo que Ramón J. Sender tenía en San Diego, se ha firmado la incorporación a los fondos del Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Diputación Provincial de Huesca de l fomdo de Marcelino C. Peñuelas, autor de Conversaciones con Ramón J. Sender, obra publicada a finales de los años 60 y comienzos de los 70 en la que se recoge una serie de diálogos con el escritor sobre España, la literatura, el oficio de escribir, su trayectoria vital y algunas de sus principales obras. La donación se formaliza con la presencia de la hija del autor, Anita Peñuelas, y coincidiendo con el 125 aniversario del nacimiento de Sender en Chalamera.

El IEA impulsa distintas actividades culturales, editoriales y divulgativas para reivindicar la vigencia de la obra de Sender y acercarla a nuevos públicos. Así, en junio y septiembre se van a celebrar varias visitas teatralizadas en la localidad de Chalamera sobre el escritor.