Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio La JunqueraDama JuventudLuis García MelchorLeapmotorEsqueleto CuarteReloj Zaragoza
instagramlinkedin

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES

Huesca recibe el fondo de Marcelino C. Peñuelas en el 125 aniversario de Ramón J. Sender

Anita Peñuelas, Carlos Sampériz y Susana Villacampa. | DPH

Anita Peñuelas, Carlos Sampériz y Susana Villacampa. | DPH

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

Sobre la misma mesa de trabajo que Ramón J. Sender tenía en San Diego, se ha firmado la incorporación a los fondos del Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Diputación Provincial de Huesca de l fomdo de Marcelino C. Peñuelas, autor de Conversaciones con Ramón J. Sender, obra publicada a finales de los años 60 y comienzos de los 70 en la que se recoge una serie de diálogos con el escritor sobre España, la literatura, el oficio de escribir, su trayectoria vital y algunas de sus principales obras. La donación se formaliza con la presencia de la hija del autor, Anita Peñuelas, y coincidiendo con el 125 aniversario del nacimiento de Sender en Chalamera.

El IEA impulsa distintas actividades culturales, editoriales y divulgativas para reivindicar la vigencia de la obra de Sender y acercarla a nuevos públicos. Así, en junio y septiembre se van a celebrar varias visitas teatralizadas en la localidad de Chalamera sobre el escritor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un gran apagón siembra el caos durante media hora en Zaragoza al dejar a oscuras varios distritos de la ciudad y el centro comercial Grancasa
  2. Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza
  3. Muere la madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala10 en la celebración del ascenso
  4. El Real Zaragoza acelera la búsqueda de un nuevo presidente
  5. Un aparatoso incendio en las obras de la nueva Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza
  6. Mariano Aguilar, el poder en la sombra que no cesa en el Real Zaragoza
  7. Zaragoza contará con un vuelo semanal a Cabo Verde durante todo el invierno: horarios y precio de los billetes
  8. El posible rival del Real Zaragoza en Primera RFEF que alquila su campo para echar pachangas: '700 euros el partido

El propietario del restaurante calcinado en Zaragoza: "Ha sido imposible atacar las llamas, el humo era irrespirable"

El propietario del restaurante calcinado en Zaragoza: "Ha sido imposible atacar las llamas, el humo era irrespirable"

El Festival Ambulantes regresa para llenar de circo las noches de verano de Zaragoza

El Festival Ambulantes regresa para llenar de circo las noches de verano de Zaragoza

Marta Platel, ganadora del Premio Fernando Lara, en Zaragoza con 'El baile de las criadas': "Quería hacer justicia a todas las mujeres a las que su época había silenciado"

Marta Platel, ganadora del Premio Fernando Lara, en Zaragoza con 'El baile de las criadas': "Quería hacer justicia a todas las mujeres a las que su época había silenciado"

Se saltan un peaje, les dan el alto y les pillan con 2.590 kilos de cable de cobre robado

Se saltan un peaje, les dan el alto y les pillan con 2.590 kilos de cable de cobre robado

En imágenes | Un incendio calcina el restaurante La Junquera de Zaragoza

En imágenes | Un incendio calcina el restaurante La Junquera de Zaragoza

El Grupo Saphir tampoco se baja del carro con el descenso: sigue de patrocinador principal

El Grupo Saphir tampoco se baja del carro con el descenso: sigue de patrocinador principal

Leapmotor promete una fabricación "completamente local" en Zaragoza para esquivar los aranceles europeos

Leapmotor promete una fabricación "completamente local" en Zaragoza para esquivar los aranceles europeos

Todas las ciudades a las que puedes viajar en bus desde Zaragoza por menos de ocho euros: descuentos de hasta un 90%

Todas las ciudades a las que puedes viajar en bus desde Zaragoza por menos de ocho euros: descuentos de hasta un 90%
Tracking Pixel Contents