Huesca será sede de la Gala de la Guía Michelin 2027

Huesca será la sede de la Gala de la Guía Michelin 2027, el evento anual que reúne al mejor talento gastronómico de España y en el cual se anuncian las novedades de la siguiente edición de la Guía.

La elección de la capital del Alto Aragón se fundamenta en el apoyo conjunto y decidido del Gobierno de Aragón, la DPH y el Ayuntamiento de Huesca, junto a la voluntad de la guía gastronómica de dar visibilidad a territorios y destinos con una personalidad gastronómica marcada y con objetivos claros para situar su oferta como un argumento principal de elección para los viajeros. Para lo responsables del sistema de referencia gastronómica internacional no ha pasado desapercibida la singularidad de la provincia de Huesca de contar con 18 restaurantes representados en la selección de la Guía Michelin 2026, de los cuales, ocho tienen una Estrella Michelin, dos de ellos en la ciudad y otros seis dispersos en pequeñas poblaciones de la provincia. Una oferta en la que priman la calidad y los productos de proximidad, con restaurantes en pequeñas poblaciones.