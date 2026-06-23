SERÁ COORDINADA POR EL CHEF OSCENSE CARMELO BOSQUE
Huesca será sede de la Gala de la Guía Michelin 2027
La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca será la sede de la Gala de la Guía Michelin 2027, el evento anual que reúne al mejor talento gastronómico de España y en el cual se anuncian las novedades de la siguiente edición de la Guía.
La elección de la capital del Alto Aragón se fundamenta en el apoyo conjunto y decidido del Gobierno de Aragón, la DPH y el Ayuntamiento de Huesca, junto a la voluntad de la guía gastronómica de dar visibilidad a territorios y destinos con una personalidad gastronómica marcada y con objetivos claros para situar su oferta como un argumento principal de elección para los viajeros. Para lo responsables del sistema de referencia gastronómica internacional no ha pasado desapercibida la singularidad de la provincia de Huesca de contar con 18 restaurantes representados en la selección de la Guía Michelin 2026, de los cuales, ocho tienen una Estrella Michelin, dos de ellos en la ciudad y otros seis dispersos en pequeñas poblaciones de la provincia. Una oferta en la que priman la calidad y los productos de proximidad, con restaurantes en pequeñas poblaciones.
- Un gran apagón siembra el caos durante media hora en Zaragoza al dejar a oscuras varios distritos de la ciudad y el centro comercial Grancasa
- Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza
- Muere la madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala10 en la celebración del ascenso
- El Real Zaragoza acelera la búsqueda de un nuevo presidente
- Un aparatoso incendio en las obras de la nueva Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza
- Mariano Aguilar, el poder en la sombra que no cesa en el Real Zaragoza
- Zaragoza contará con un vuelo semanal a Cabo Verde durante todo el invierno: horarios y precio de los billetes
- El posible rival del Real Zaragoza en Primera RFEF que alquila su campo para echar pachangas: '700 euros el partido