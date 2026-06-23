COMARCA HOYA DE HUESCA
Las 'leonas' de la Hoya de Huesca protagonizan un proyecto artístico entre acuarelas y literatura
La Crónica de la Hoya de Huesca
¿Por qué leer? Esa es la pergunta que desencadena la relación cultural entre el artista plástico Rafael Romero y su medio centenar de acuarelas originales con los clubs de lectura de la Hoya de Huesca .
El Área de Cultura de la Comarca Hoya de Huesca, en colaboración con la Asociación de Librerías de Huesca en el marco de la Feria del Libro, ha desarrollado un proyecto de dinamización impulsado por Rafael Romero, un creador de referencia en el arte participativo.
La creación de 50 acuarelas originales en la que se representa el encuentro mágico entre una mujer y un libro es el inicio de una iniciativa que provoca la activación de cincuenta mujeres que, a cambio de la obra, exponen los motivos que las llevaron a una relación intensa con la literatura.
En esta ocasión, las seleccionadas han sido cincuenta mujeres que participan en los clubs de lectura que la Comarca Hoya de Huesca dinamiza en el ámbito rural y que se autodenominan «leonas».
El resultado de este encuentro entre las artes plásticas y la literatura se ha concretado con una serie de intervenciones que se han vinculado con la Feria de Libro de Huesca y gracias a la colaboración de la Asociación de Librerías.
Seis librerías de Huesca y la sede la Comarca Hoya de Huesca acogieron la exposición de las obras de Rafael Romero en relación con la respuesta a las razones para leer que dieron cada una de las participantes en este proyecto. La propuesta es, no sólo itinerar de un establecimiento a otro, sino invitar a implicarse en la reflexión en torno a importancia de la lectura y del libro como herramienta transformadora, tanto en el ámbito personal como en el colectivo.
La iniciativa culminó con la entrega a las mujeres «leonas» de más de una veintena de localidades de la comarca, de la acuarela de su mujer lectora y un catálogo de tirada limitada. El desarrollo de este proyecto ha sido posible gracias a la generosa implicación de la Asociación de Librerías, de Rafael Romero y Marta Borraz, de las mujeres que aceptaron el reto y a la labor de intermediación y producción liderada por Elena Nogarol, técnico de artes plásticas de la comarca.
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