Lucien Briet, el fotógrafo que capturó el Pirineo, protagoniza una nueva exposición en Huesca

La Diputación Provincial de Huesca abre las puertas de la nueva exposición El último explorador. Lucien Briet, fotógrafo, una muestra dedicada a la figura del viajero, fotógrafo, escritor y erudito francés Lucien Briet (París, 1860; Charly-sur-Marne, 1921), considerado una de las miradas fundamentales para comprender el Pirineo de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

La exposición es fruto de la colaboración institucional entre la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de Lourdes y el Consejo del Departamento de Altos Pirineos, con el objetivo de difundir el conjunto de la obra de Briet, depositada en su mayor parte en el Château Fort-Musée Pyrénéen de Lourdes.

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El último explorador. Lucien Briet, fotógrafo recupera la figura de uno de los grandes nombres del pirineísmo y de la fotografía de montaña de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Tal y como reza el dossier de la muestra, este viajero, escritor, fotógrafo y observador incansable, dejó una obra que no solo documenta paisajes, sino también una forma de mirar el territorio en un momento en el que buena parte del Pirineo aragonés y de la sierra de Guara seguían siendo todavía espacios poco conocidos.