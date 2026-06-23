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EXPOSICIÓN EN LA DPH

Lucien Briet, el fotógrafo que capturó el Pirineo, protagoniza una nueva exposición en Huesca

Asistentes a la inauguración de la exposición. | DPH

Asistentes a la inauguración de la exposición. | DPH

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La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

La Diputación Provincial de Huesca abre las puertas de la nueva exposición El último explorador. Lucien Briet, fotógrafo, una muestra dedicada a la figura del viajero, fotógrafo, escritor y erudito francés Lucien Briet (París, 1860; Charly-sur-Marne, 1921), considerado una de las miradas fundamentales para comprender el Pirineo de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

La exposición es fruto de la colaboración institucional entre la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de Lourdes y el Consejo del Departamento de Altos Pirineos, con el objetivo de difundir el conjunto de la obra de Briet, depositada en su mayor parte en el Château Fort-Musée Pyrénéen de Lourdes.

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El último explorador. Lucien Briet, fotógrafo recupera la figura de uno de los grandes nombres del pirineísmo y de la fotografía de montaña de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Tal y como reza el dossier de la muestra, este viajero, escritor, fotógrafo y observador incansable, dejó una obra que no solo documenta paisajes, sino también una forma de mirar el territorio en un momento en el que buena parte del Pirineo aragonés y de la sierra de Guara seguían siendo todavía espacios poco conocidos.

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