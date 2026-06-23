El verano abre algunos de los tesoros patrimoniales más valiosos de la Hoya de Huesca

El verano abre de par en par algunos de los tesoros patrimoniales más valiosos de la Comarca de la Hoya de Huesca para el disfrute del visitante. Monumentos que en algunos casos permanecen cerrados a cal y canto durante el resto del año y en la mayoría siguen siendo desconocidos para el gran público, se muestran ahora y durante cuatro meses en todo su esplendor, de la mano de un servicio de atención al público que haga de guía para no limitarse a ver piedras antiguas y descubrir la rica historia que se oculta entre muros, retablos y campanarios.

Dos turistas acceden a un templo. | COMARCA HOYA DEHUESCA

Ese vuelve a ser el propósito de la decimoctava edición del programa Puertas Abiertas, organizado por la Comarca Hoya de Huesca a través de su Área de Turismo y que se prolongará hasta el próximo 12 de octubre.

Un guía explica al público detalles de unas pinturas.

En esta ocasión, son veinte elementos del patrimonio los que forman parte del programa y que están distribuidos por catorce localidades del ámbito rural. Los espacios que abren sus puertas al visitante son la ermita de Santiago, la iglesia del Salvador y el Museo del Órgano en Agüero; la torre medieval con el Museo del Traje, el abanico y el calzado en Alerre; el Centro de interpretación El Bodegón y el Pozo Chelo en Almudévar; la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Arbaniés; el santuario de Nuestra Señora de Casbas en Ayerbe; la ermita de San Miguel en Barluenga y la ermita del Viñedo.

Además, el torno de aceite y el horno de pan comunal en Castilsabás; la iglesia de San Miguel de Foces en Ibieca; la ermita de Santa María del Monte en Liesa; el Museo de la Escuela Rural en Linás de Marcuello; la iglesia de San Esteban en Loarre; las iglesias de San Salvador y de la Virgen de Liena en Murillo de Gállego; el santuario de San Úrbez en Nocito y la atalaya medieval de Santa Eulalia la Mayor.

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Se reincorpora al programa la iglesia parroquial de San Esteban de Loarre, donde se conservan elementos de bienes muebles y piezas de creencia religiosa y popular ciertamente significativos por su valor artístico y simbólico. La oferta se mantendrá durante los fines de semana hasta mediados de julio, cuando se ampliarán horarios a cinco días a la semana durante toda la temporada alta de época estival. Desde el 14 de septiembre y hasta el 12 de octubre se retomará la apertura de los monumentos en horario exclusivo de fin de semana y festivos.