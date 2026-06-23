ORGANIZADO POR EL PLANETARIO Y LA SALA EL 21
Órbita Sonora propone unir música y astronomía con un nuevo ciclo de conciertos acústicos
La Crónica de la Hoya de Huesca
El Planetario de Aragón amplía este verano su programación con el nacimiento de Órbita Sonora, un nuevo ciclo de conciertos acústicos que combinará la música en directo de Peckerel 24 de junio, Lucía Domínguez el 1 de julio y BeHaves! el día 8 junto a la astronomía en una propuesta cultural inédita en la provincia de Huesca. La iniciativa, desarrollada junto a la Sala El 21, reunirá durante tres semanas a destacados artistas aragoneses en un formato íntimo diseñado para disfrutar de la música bajo las estrellas.
Bajo el lema Música acústica bajo las estrellas, la propuesta busca ir más allá del concierto convencional y convertir cada cita en una experiencia sensorial completa. Cada evento ofrecerá dos modalidades, la completa, desde las 20.30 horas, con la proyección de Deep Sky en la cúpula del Planetario y una simulación del cielo antes del concierto por 15 euros y la simple para el concierto (22.00 horas) por 10 euros.
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