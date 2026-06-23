Los paisajes de la Comarca Hoya de Huesca a golpe de pedal

La Comarca Hoya de Huesca recupera el programa Rutas BTT Comarcales Hoya de Huesca, iniciativa recreativa que auna deporte y turismo para dar a conocer el patrimonio natural, paisajístico y cultural de la Comarca de la Hoya de Huesca a través de seis rutas a realizar en bicicleta de montaña o BTT eléctrica que han sido diseñadasy organizadas por el Club Ciclista Oscense.

Los paisajes de la Hoya a golpe de pedal

El programa, de carácter no competitivo y abierto a todos los aficionados al ciclismo de montaña mayores de 12 años, tiene como objetivo promover la práctica deportiva al aire libre, fomentar hábitos de vida saludables y acercar a los participantes al rico patrimonio natural, paisajístico y cultural de la comarca.

Los paisajes de la Hoya a golpe de pedal

Las rutas se desarrollarán entre los meses de junio y octubre de 2026 y combinarán recorridos con salida desde la ciudad de Huesca con otras propuestas que partirán desde localidades del territorio como Almudévar, Siétamo y Ayerbe. Los recorridos presentan distancias comprendidas entre los 34 y los 46 kilómetros, con desniveles moderados y niveles de dificultad física entre baja y media, lo que permite que personas habituadas a la práctica de la bicicleta de montaña puedan disfrutar de la experiencia con garantías.

Los paisajes de la Hoya a golpe de pedal

El calendario de actividades comienza el próximo 28 de junio con una ruta circular entre Huesca y Nueno, un recorrido de casi 35 kilómetros que permitirá disfrutar de las primeras estribaciones prepirenaicas y de las vistas hacia la Sierra de Guara y el Pirineo con una mezcla de paisajes agrícolas, pinares y carrascales entre suaves ascensos y tramos rápidos y cómodos.

Los paisajes de la Hoya a golpe de pedal

El programa continuará el 12 de julio con una salida desde Almudévar hacia el entorno de La Sotonera y la Atalaya de Tormos, desde donde las vistas del embalse son preciosas. El regreso hacia Almudévar se lleva a cabo por un terreno ideal para los rodadores porque apenas presenta dificultades técnicas.

Llegará la pausa con el ecuador del estío, pasará el eclipse total del 12 de agosto y con el colegio ya iniciado, los participantes afrontarán la tercera cita el 13 de septiembre con la etapa entre Huesca, Tierz y Albero Alto, algo más de 39 kilómetros de típicos paisajes de la Hoya con pistas cómodas y suaves lomas teniendo simpre como referencia visual la Sierra de Guara.

Consejos para los participantes La organización recuerda la obligatoriedad de participar con bicicleta de montaña (o BTT eléctrica) en buen estado y casco homologado, además de llevar agua suficiente, almuerzo, ropa adecuada como un chubasquero y un kit básico de reparación, batería suficiente en caso de e-bikes.

Dos semanas después, el 27 de septiembre, los participantes recorrerán el itinerario entre Huesca y Bolea, acercándose a uno de los enclaves patrimoniales más destacados de la comarca.

Noticias relacionadas

Las dos últimas citas tendrán lugar en octubre. El día 11 de octubre, la ruta partirá desde Siétamo para recorrer los alrededores de Casbas de Huesca y Torres de Montes, mientras que el programa concluirá el 18 de octubre con una salida desde Ayerbe que permitirá descubrir el entorno de Bolea y el Castillo de Loarre, uno de los monumentos más emblemáticos del Alto Aragón.