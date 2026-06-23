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‘TU RETO, TU PROVINCIA’

El proyecto ciclista 'Tu Reto, Tu Provincia Huesca' cierra su primera edición con 300 participantes

El cicloturismo tiene mucho tirón en la provincia. | SERVICIO ESPECIAL

El cicloturismo tiene mucho tirón en la provincia. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

El proyecto Tu Reto, Tu Provincia Huesca la Magia de la Bici, impulsado por la DPH, ha cerrado su primera edición con un balance muy positivo tras reunir a 300 participantes únicos y registrar una media que superó los 100 ciclistas por salida. La iniciativa, organizada técnicamente por el Club Ciclista Oscense, ha confirmado la buena acogida del cicloturismo amateur como herramienta de promoción deportiva, turística y territorial.

La iniciativa turístico deportiva ha atraído a participantes de diferentes lugares de Aragón y de provincias vecinas y ha tenido un impacto muy positivo en la hostelería y comercio locales.

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