Los regantes de la provincia de Huesca ven reconocida su contribución al territorio con el Galardón Félix de Azara

Los regantes de la provincia de Huesca, representados por Riegos del Alto Aragón y el Canal de Aragón y Cataluña, han visto reconocida su fructífera labor de décadas en favor del desarrollo del territorio con el Galardón Félix de Azara entregado durante la gala de los XXVIII edición de los Premios de la Diputación Provincial de Huesca celebrada en Fraga.

El agua fue el gran hilo conductor de la gala celebrada en el Auditorio Municipal Sala Florida de Fraga en la que el presidente de la DPH, Isaac Claver, destacó que «cuando el campo habla de agua, está hablando del futuro de todos».

Claver subrayó que reconocer a los regantes supone reconocer «una manera de construir la provincia», ya que «los canales también sostienen pueblos» y defendió que el agua «es vida» porque allí donde llega «cambia la tierra, la economía, la vida de las familias y la posibilidad de quedarse». Por ello, el presidente de la DPH reivindicó el papel histórico de los regantes y su capacidad de modernización: «Modernizar el regadío es aprender a respetar mejor el agua», afirmó.

Nómina del resto de premiados El Premio Internacional de Fotografía David Gómez Samitier fue para David García por ‘Maladeta infinita’. Además, el CRA Cinca-Cinqueta, Asociación Ueco, Eduardo Ruiz de la Cruz, Javier Villacampa y Carlos Enríquez.

El Félix de Azara fue recogido por José Antonio Pradas, presidente de Riegos del Alto Aragón, y José Luis Pérez, presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, quienes en nombre del sector trasladaron la importancia del regadío para el desarrollo económico, social y territorial de la provincia, así como la necesidad de seguir avanzando en planificación, modernización, eficiencia e infraestructuras.

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La elección de Fraga como sede ha reforzado el carácter itinerante y provincial de estos premios. El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ejerció como anfitrión de una gala celebrada en una ciudad especialmente vinculada al agua, la huerta y el trabajo agrícola, y en la que confluyen los dos grandes sistemas de riego de la provincia. El presidente Claver cerró con un mensaje de reconocimiento: «La provincia de Huesca tiene un patrimonio natural extraordinario, pero tiene algo todavía más valioso: personas comprometidas con cuidarlo».