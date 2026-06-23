INICIATIVA DE VALENTIA E INAEM
Seis personas con discapacidad se incorporan al mercado laboral gracias al programa Pro-In en Huesca
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La Crónica de la Hoya de Huesca
Huesca
Seis de las 40 personas participantes en el Programa de Proyectos Integrales de Empleo (Pro-In) se han incorporado al mercado de trabajo durante los primeros seis meses de itinerario. El programa, financiado por el Inaem del Gobierno de Aragón y gestionado por Valentia, tiene como objetivo generar oportunidades reales de empleo cualificado para personas con discapacidad y personas con trastorno del espectro autista en la provincia de Huesca. La iniciativa acompaña a 40 personas con discapacidad y personas con trastorno del espectro autista de cinco localidades de Huesca con un modelo basado en itinerarios individualizados.
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