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INICIATIVA DE VALENTIA E INAEM

Seis personas con discapacidad se incorporan al mercado laboral gracias al programa Pro-In en Huesca

Una de las personas que se ha incorporado al mercado. | VALENTIA

Una de las personas que se ha incorporado al mercado. | VALENTIA

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La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

Seis de las 40 personas participantes en el Programa de Proyectos Integrales de Empleo (Pro-In) se han incorporado al mercado de trabajo durante los primeros seis meses de itinerario. El programa, financiado por el Inaem del Gobierno de Aragón y gestionado por Valentia, tiene como objetivo generar oportunidades reales de empleo cualificado para personas con discapacidad y personas con trastorno del espectro autista en la provincia de Huesca. La iniciativa acompaña a 40 personas con discapacidad y personas con trastorno del espectro autista de cinco localidades de Huesca con un modelo basado en itinerarios individualizados.

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