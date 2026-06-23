El SPIN Festival cierra su tercera edición con miles de personas y gran ambiente en las calles de Huesca

Miles de personas disfrutaron durante cuatro días de música, circo, teatro, danza, videojuegos y arte urbano en la tercera edición del SPIN Festival, marcada por el gran ambiente en las calles y la excelente respuesta del público.

Uno de los grandes momentos fue el protagonizado por el espectacular espectáculo itinerante inspirado en Moby Dick, que recorrió el centro de Huesca ante miles de personas que llenaron las calles.

También destacaron propuestas escénicas que emocionaron al público como la de la compañía Cielo Raso, o Lurruna, de Rouge Elea, dos piezas de danza contemporánea y circo que conectaron de una forma especial con el espacio urbano y con el público asistente.

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El teatro, el circo contemporáneo y las instalaciones participativas volvieron a tener un gran protagonismo durante todo el festival, con una excelente acogida de propuestas como Rumbo Latoti, Saeta, Kankarro, la Gala del Circo Aragonés, Olympics o la instalación fija El Laberint. Además, también brillaron el SPIN Game en el Palacio de Congress y la música de Estoesemma, La Azotea, LaBlackie y el DJ oscense JVX en la plaza General Alsina.