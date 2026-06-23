Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaBarrios con más calorViaje gratis Bus ZaragozaDraft Aday MaraFuoliCaso Ítaca
instagramlinkedin

MÚSICA, CIRCO, TEATRO Y VIDEOJUEGOS

El SPIN Festival cierra su tercera edición con miles de personas y gran ambiente en las calles de Huesca

Ambiente en la plaza durante el espectáculo inspirado en ‘Moby Dick’. | AYUNTAMIENTO DE HUESCA

Ambiente en la plaza durante el espectáculo inspirado en ‘Moby Dick’. | AYUNTAMIENTO DE HUESCA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de la Hoya de Huesca

Huesca

Miles de personas disfrutaron durante cuatro días de música, circo, teatro, danza, videojuegos y arte urbano en la tercera edición del SPIN Festival, marcada por el gran ambiente en las calles y la excelente respuesta del público.

Uno de los grandes momentos fue el protagonizado por el espectacular espectáculo itinerante inspirado en Moby Dick, que recorrió el centro de Huesca ante miles de personas que llenaron las calles.

También destacaron propuestas escénicas que emocionaron al público como la de la compañía Cielo Raso, o Lurruna, de Rouge Elea, dos piezas de danza contemporánea y circo que conectaron de una forma especial con el espacio urbano y con el público asistente.

Noticias relacionadas

El teatro, el circo contemporáneo y las instalaciones participativas volvieron a tener un gran protagonismo durante todo el festival, con una excelente acogida de propuestas como Rumbo Latoti, Saeta, Kankarro, la Gala del Circo Aragonés, Olympics o la instalación fija El Laberint. Además, también brillaron el SPIN Game en el Palacio de Congress y la música de Estoesemma, La Azotea, LaBlackie y el DJ oscense JVX en la plaza General Alsina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents