AYERBE, ARDISA Y BISCARRUÉS
Los usuarios de la A-125 mantienen viva su reivindicación para que el Gobierno de Aragón reforme de manera urgente la carretera
La Crónica de la Hoya de Huesca
Vecinos de las localidades oscenses de Ayerbe, Biscarrués y Ardisa mantienen viva su reivindicación para que el Gobierno de Aragón reforme de manera urgente la carretera A-125 que une las tres localidades ante el riesgo que supone circular por ella dadas su defienciete estado.
Para ello, en las últimas semanas han protagonizado una marcha lenta en la que participaron un centenar de vehículos, según recuento de los propios convocantes y, más recientemente, se sumaron a una concentración de protesta en el parquin del Palacio de Congresos de Huesca en la que se congregraron representantes públicos y vecinos de diferentes comarcas y municipios para exigir mejoras en la A-2605 de Jaca a Aisa, en la A-2609, la vía que recorre el valle de Chistau; la A-130, de Alcolea de Cinca a Monzón; la A-1239, de Albalate de Cinca a Binéfar; la A-2214, de Ontiñena a Candasnos, la A-131, de Sariñena a Huesca, y la A-125, que conecta Ardisa, Biscarrués y Ayerbe. Además, han remitido escritos al Justicia, la cuestión se ha abordado en las Cortes y difunden consejos sobre cómo reclamar daños en accidentes.
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