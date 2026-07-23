ARGUIS, BIERGE, CALDEARENAS, CHALAMERA Y CASBAS DE HUESCA
Más de 170.000 euros para la cobertura de 5 municipios
La Crónica de la Hoya de Huesca
Los consistorios de Arguis, Bierge, Caldearenas, Chalamera y Casbas de Huesca verán resueltos sus problemas de cobertura de telecomunicaciones en determinadas zonas de sus municipios gracias a una inversión de la Diputación Provincia de Huesca de más 170.000 euros.
La diputación da así solución a un problema que, aunque no es de su competencia, limita las comunicaciones cotidianas, dificulta el acceso a servicios esenciales, contribuye al aislamiento del medio rural y afecta al funcionamiento de establecimientos turísticos.
La cinco actuaciones que se van a realizar responden a una misma necesidad: las especiales condiciones orográficas de estas zonas dificultan una adecuada cobertura de telefonía móvil, televisión e internet, afectando especialmente a vecinos de edad avanzada.
Sin embargo, la reducida población y la escasa rentabilidad económica de estas zonas hacen que los operadores de telecomunicaciones no acometan por si solos las inversiones necesarias.
Este es además un problema grave para las empresas turísticas que dan servicio en estas zonas y que, en algunos casos, han llegado a contratar hasta tres servicios diferentes de telecomunicaciones, con el sobrecoste que ello supone, y sin garantizar con ello el acceso a internet.
En este contexto, y tras conocer los problemas de cada uno de los municipios, la diputación ha planteado la creación de infraestructuras -casetas equipadas con sistemas de telecomunicaciones- que den la cobertura necesaria y favoreciendo la prestación de estos servicios. Para ello, la DPH va a financiar con esos más de 170.000 euros la adecuación de las casetas así como la redacción de los proyectos para dotarlas de energía eléctrica.
En Bentué de Rasal
Para ubicar estas instalaciones, la DPH ha contado con el apoyo técnico de la empresa pública AST (Aragonesa de Servicios Telemáticos) que, tras realizar un estudio pormenorizado de cada caso, ha determinado su localización para lograr la mayor cobertura posible. De esta forma, las casetas van a estar ubicadas en Bentué de Rasal (Arguis), San Saurnino (Bierge), Javierrelatre (Caldearenas), Chalamera y Labata (Casbas de Huesca).
El objetivo es que estas instalaciones puedan estar terminadas y ya con conexión eléctrica en el primer trimestre de 2027 dando así solución a estos municipios que podrán disponer, por fin, de una cobertura adecuada de servicios de telecomunicaciones.
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