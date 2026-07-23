En Alcalá de Gurrea hay vida sin teléfonos

Más de un centenar de personas han vivido en Alcalá de Gurrea la experiencia de separarse por unas horas de la tiranía de la hiperconexión digital participando en Modo Avión, iniciativa nacida de la inquietud de Ewa Farañas, y el apoyo de Laura Mediano y Carlos Mariñosa, así como del alcalde de la localidad, Josechu Marín.

Talleres para todas las edades . / SERVICIO ESPECIAL

Más de diez horas alejados de los teléfonos móviles, que quedaron guardados en bolsas precintadas o directamente en el coche o en casa. Los más reticentes a la desconexión bien pudieron sentir que se adentraban en el rancho de Waco para someterse al martirio de los Davidianos, pero lo cierto es que en la Colonia de Tormos descubrieron o redescubriieron que hay vida más allá el 5G . Recuperaron lla convivencia, las conversaciones cara a cara, los talleres manuales, las actuaciones en directo en la Placeta, el corrillo para los mayores, la zona de los zagaletes para aparcar a los más pequeños sin necesidad de usar pantallas, la comida popular sin distracciones a cientos de kilómetros y la sobremesa. Toda una experiencia que obviamente resulta mucho más apetecible con La Sotonera por paisaje.