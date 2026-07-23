Un año para disfrutar del Círculo Católico de Huesca

Las obras del yacimiento arqueológico del Círculo Católico de Huesca avanzan y según la previsión culminarán entorno al mes de abril del próximo año. Así, en 2027 finalizarán los trabajos del proyecto museístico de estos restos que corresponden principalmente a la época romana y podrán ser visitados, dando respuesta a una reivindicación de la ciudad de hace 35 años.

Los restos arqueológicos del Círculo Católico van camino de convertirse en un referente expositivo para la ciudad de Huesca, combinando su conservación, con el acceso público a una importante parte de su pasado histórico. Las obras comenzaron en abril y la previsión es que se desarrollen durante 12 meses. Son 900 metros de superficie y los vestigios están bajo el subsuelo de una urbanización construida en una manzana del casco antiguo, preservados como yacimiento arqueológico.

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La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero destacó que «el objetivo es facilitar el acceso y convertirlo en un verdadero espacio museístico: poder pasear por las calzadas romanas, ver las características de una domus o el templo republicano y así acercarnos a la historia».