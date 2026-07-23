El Brizna Festival se reivindica

El Brizna Festival de Ayerbe, la apuesta por llevar la cultura de forma asequible , acogerá el 31 de julio y el 1 de agosto una nueva edición de su festival en cuyo cartel asoman el grupo argentino Él mató a un policía motorizado, el dúo navarro Iseo & Dodosound, así como la catalana Queralt Lahoz, que el sábado 1 de agosto ofrecerá un concierto en formato acústico en la Fontaneta con la previa a cargo de RdeRumba.

Esa misma jornada del sábado desfilarán por el escenario Brizna Hostia Pedagógica, Iseo & Dodosound, Barbara Gartland y Hurtell DJ. Además, en el escenario Piscina estarán Florida & Hermoso.

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El festival comenzará el viernes 31 de julio con Arizona Baby y Tremendo capaz en el Escenario Fontaneta, mientras en el Brizna estarán Hinds, Él mató a un policía motorizado, Jotapop e Íñigo Pérlez DJ.